In Friuli Venezia Giulia 54 nuovi casi di coronavirus: il bollettino (Di domenica 26 settembre 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Ultime notizie: Un antico libro trafugato dalle scuole di Gorizia messo in vendita online Il bollettino coronavirus in Fvg: 159 nuovi casi e due decessi In Friuli ... Leggi su friulioggi (Di domenica 26 settembre 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Ultime notizie: Un antico libro trafugato dalle scuole di Gorizia messo in vendita online Ilin Fvg: 159e due decessi In...

Advertising

matteosalvinimi : Qui in Friuli Venezia Giulia, a Pordenone con il candidato sindaco Alessandro Ciriani. #3e4ottobrevotoLega - TgrRaiFVG : Corteo no green pass, il prefetto di Trieste Valenti: gestione riuscita. Necessario mediare tra il diritto di manif… - TgrRai : RT @TgrRaiFVG: In FVG 58 nuovi contagi, nessuna vittima. Non ci sono nuovi casi nelle Rsa. - TgrRaiFVG : In FVG 58 nuovi contagi, nessuna vittima. Non ci sono nuovi casi nelle Rsa. - TgrRai : RT @TgrRaiFVG: Golf sempre più sport per i giovani ma anche disciplina che non ha quasi mai conosciuto stop durante la pandemia. In Friuli… -