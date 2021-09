Ilary Blasi: Star in the star cambia tutto, ecco cosa succederà (Di domenica 26 settembre 2021) Il nuovo programma di Ilary Blasi, star in the star, dopo solo un appuntamento decide di fare importanti cambiamenti dopo l’inizio deludente. Ilary Blasi è al timone del nuovo programma di Mediaset “star in the star”Il nuovo programma di Ilary Blasi, “star in The star” non ha riscosso molto successo: ha, infatti, registrato solo l’11% di share e 1.947.000 telespettatori. Già dal promo della nuova trasmissione c’erano state molte critiche rivolte al fatto che la trasmissione fosse una copia sia di Tale e Quale Show, condotto da Carlo Conti su Rai 1 e de Il Cantante ... Leggi su formatonews (Di domenica 26 settembre 2021) Il nuovo programma diin the, dopo solo un appuntamento decide di fare importantimenti dopo l’inizio deludente.è al timone del nuovo programma di Mediaset “in the”Il nuovo programma di, “in The” non ha riscosso molto successo: ha, infatti, registrato solo l’11% di share e 1.947.000 telespettatori. Già dal promo della nuova trasmissione c’erano state molte critiche rivolte al fatto che la trasmissione fosse una copia sia di Tale e Quale Show, condotto da Carlo Conti su Rai 1 e de Il Cantante ...

