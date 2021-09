Il treno ad alta velocità è uscito dai binari | ci sono diversi morti e feriti

(Di domenica 26 settembre 2021) AGI - Almeno tre vittime e. E' il bilancio del deragliamento, avvenuto nel nord del Montana, tra Chicago e Seattle, di unpasseggeri Amtrak che trasportava più di 150 persone. Secondo quanto ha riferito la Compagnia, cinque vagonideragliati verso le 16 ora locale vicino a Joplin, quasi 200 miglia a nord di Helena. "C'erano circa 147 passeggeri e 13 membri dell'equipaggio sul", ha riferito Kimberly Woods, una portavoce dell'Amtrak. "La Compagnia - ha detto ancora - sta lavorando con le autorià locali per trasportare i passeggeried evacuare in sicurezza tutti gli altri passeggeri". Il senatore Steve Daines ha affermato che il deragliamento è una "notizia tragica", aggiungendo che sta "monitorando attentamente questa situazione man mano ...

Undella linea advelocità che viaggiava tra Chicago e Seattle è deragliato mentre attraversava nello stato del Montana , nei pressi della città di Joplin. Lo rende noto la società Amtrak. ...Sono almeno tre le vittime deldella linea advelocità che viaggiava tra Chicago e Seattle ed è deragliato mentre attraversava nello stato del Montana, nei pressi della città di Joplin. Lo rende noto la società Amtrak. A ...Battipaglia, Toninelli in città in vista delle elezioni. Il M5S è al lavoro da tempo per garantire collegamenti ad alta velocità ...Almeno tre persone sono morte e più 50 sono state ferite nel pomeriggio di sabato vicino a Joplin, nello stato americano del Montana, in seguito al ...