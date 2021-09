Il sogno d’amore a Rovaniemi | «Ora vivo nel paese di Babbo Natale»

Leggi su ecodibergamo

(Di domenica 26 settembre 2021) Temperature rigidissime, che in inverno toccano anche picchi di 35 gradi sottozero, la tranquillità e la pace di un posto magico, che sembra far scomparire i problemi della quotidianità. Siamo a, in Lapponia, nel Nord della Finlandia, e Laura Senni, 30enne originaria di Villa d’Ogna, dal dicembre 2013 vive proprio lì. A portarla fin lassù il cuore, dopo essersi innamorata di Juhana, e la passione per le lingue e le culture straniere. «Sapevo che non sarei stata per sempre a Villa d’Ogna – confessa la 30enne, che lavora come insegnante di lingua e cultura italiana –: seppure circondata dall’affetto delle persone care, il paesino dell’Alta Valle Seriana, mi stava stretto. Il mio futuro sarebbe stato altrove, certo mai mi sarei immaginata di andare in Finlandia». Una vita all’estero era già nelle sue corde sin da ragazzina, quando scelse di frequentare il liceo ...