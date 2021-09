Il prof Giacometti | ' Gli anticorpi monoclonali utilizzati negli ospedali danno risultati ma la vera risposta al Covid è il vaccino'

(Di domenica 26 settembre 2021) ANCONA -essor Andrea, direttore della Clinica di Malattie infettive dell'aziendaRiuniti di Torrette, la Regione ha deciso di puntare sulle cure domiciliari e, in particolare, ...

ANCONA - Professor Andrea, direttore della Clinica di Malattie infettive dell'azienda Ospedali Riuniti di Torrette, la Regione ha deciso di puntare sulle cure domiciliari e, in particolare, per i pazienti ...'Abbiamo solo un paziente di oltre 60 - traccia il quadro-. Per il resto, ci sono due ragazzi di 34 anni, persone tra i 40 ed i 50 e, di recente, abbiamo dimesso un giovane di 25 anni. La ...ANCONA - Professor Andrea Giacometti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’azienda Ospedali Riuniti di Torrette, la Regione ha deciso di puntare sulle cure domiciliari e, ...