Il principe William lancia la serie sul cambiamento climatico mentre Harry e Meghan incantano il pubblico di New York

Leggi su velvetmag

(Di domenica 26 settembre 2021) Ilpresenterà unatelevisiva della BBC in cinque puntate in compagnia di David Attenborough per riconoscere i pionieri che risolvono il. Intanto il fratelloMarkle hanno raccolto molti consensi sul palco del Global Citizen Live a New. I Sussex hannoto un importante messaggio che rigaurda l’accesso alla vaccinazione contro il Covid-19. Ilin prima linea contro ilPeriodo ricco di impegni e novità per la Famiglia Reale inglese, coinvolta nei maggiori problemi della società. IlCarlo hato un nuovo canale in ...