Il presidente dell’Inps Tridico propone il riscatto gratuito della laurea e il salario minimo

"Oggi sono oltre 2 milioni i lavoratori che lavorano a 6 euro all'ora. Ci sono riders che corrono e fanno incidenti anche mortali e guadagnano 4 euro all'ora. Questo non è tollerabile. Non è tollerabile in un'economia avanzata". Queste le parole del presidente dell'Inps Pasquale Tridico al dibattuto tenuto a "Futura", l'iniziativa della Cgil. Il numero uno dell'Inps ha sostenuto che bisogna incentivare la formazione e aiutare i giovani che spesso entrano tardi nel mercato del lavoro e hanno bassi salari. Per farlo, si potrebbe pensare anche al riscatto gratuito della laurea per fini pensionistici, per incentivare gli studi. Tridico ha poi ribadito anche la necessità per i giovani di una pensione di garanzia fissando ...

