Il ponte delle spie film stasera in tv 26 settembre | cast | trama | curiosità | streaming

Leggi su cubemagazine

(Di domenica 26 settembre 2021) Ilè ilin tv domenica 262021 in onda in prima serata su Rai 3. La pellicola diretta da Stevenlberg ha come protagonista Tom Hanks. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TV Ilin tv:e scheda TITOLO ORIGINALE: Bridge ofs USCITO IL: 16 dicembre 2015 GENERE: Drammatico, Thriller, Biografico, Storico ANNO: 2015 REGIA: Stevenlberg: Tom Hanks, Mark ...