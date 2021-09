Il peso del nuovo motore di Leclerc

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 26 settembre 2021) Il GP di Sochi è il GP delle penalità. Dopo Max Verstappen e Charles, anche Valtteri Bottas ha cambiato, e scatterà dal fondo. Ma quella che ci interessa è l’unità di Charles, la quale adotta componenti che fanno parte del programma di sviluppo 2022 (ilSuperfast). Al Cavallino parlano già di miglioramenti, ma di quanto? Cerchiamo di scoprirlo. Quanto vale ildi? A Sochi, Charles ha montato una Power Unit tutta nuova, dotata di un sistema ERS che funge da base per il propulsore Superfast. L’unica cosa che non cambia è la MGU-K, il sistema di recupero cinetico, che è lo stesso dell’unità numero 3. La batteria e l’MGU-H sono le due componenti chiave, che danno idea di un sistema ibrido in parte rinnovato. La Ferrari non si sbilancia sul ...