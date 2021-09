Il Pensiero del Curato d’Ars per oggi 26 Settembre 2021 – Video (Di domenica 26 settembre 2021) “Le tentazioni più comuni sono l’orgoglio e l’impurità” è il Pensiero dei santi di oggi. Un grande insegnamento senza tempo. Santo Curato d’Ars, tu hai fatto della tua vita un’offerta totale a Dio per il servizio degli uomini. Che lo Spirito Santo, per la tua intercessione, ci conduca a rispondere oggi, senza debolezza, alla nostra L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 26 settembre 2021) “Le tentazioni più comuni sono l’orgoglio e l’impurità” è ildei santi di. Un grande insegnamento senza tempo. Santo, tu hai fatto della tua vita un’offerta totale a Dio per il servizio degli uomini. Che lo Spirito Santo, per la tua intercessione, ci conduca a rispondere, senza debolezza, alla nostra L'articolo proviene da La Luce di Maria.

