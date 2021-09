Il Patto per l'Italia sta sfuggendo di mano (Di domenica 26 settembre 2021) La formulazione in sé evoca suggestioni. Il “Patto per l’Italia” richiama alla mente la sala verde di Palazzo Chigi, le infinite riunioni con le parti sociali, trattative e strategie, conciliaboli, strappi e frenate. Domani Mario Draghi riceverà i leader sindacali, la vigilia è scoppiettante e carica di attese, i partiti affastellano sull’uscio del premier desiderata e richieste, cercano di piantare bandierine alla vigilia delle elezioni amministrative, gli industriali gongolano perché l’ex governatore della Bce ha lanciato la formula davanti a loro, hanno incassato un dividendo quantomeno comunicativo, il loro presidente Carlo Bonomi è quasi costretto a precisare davanti ai microfoni di In mezz’ora in più che “noi non siamo il partito di Draghi”. La formula per l’imPatto che ha avuto e gli appetiti e le aspettative che ha generato è ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 26 settembre 2021) La formulazione in sé evoca suggestioni. Il “per l’” richiama alla mente la sala verde di Palazzo Chigi, le infinite riunioni con le parti sociali, trattative e strategie, conciliaboli, strappi e frenate. Domani Mario Draghi riceverà i leader sindacali, la vigilia è scoppiettante e carica di attese, i partiti affastellano sull’uscio del premier desiderata e richieste, cercano di piantare bandierine alla vigilia delle elezioni amministrative, gli industriali gongolano perché l’ex governatore della Bce ha lanciato la formula davanti a loro, hanno incassato un dividendo quantomeno comunicativo, il loro presidente Carlo Bonomi è quasi costretto a precisare davanti ai microfoni di In mezz’ora in più che “noi non siamo il partito di Draghi”. La formula per l’imche ha avuto e gli appetiti e le aspettative che ha generato è ...

