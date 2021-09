Advertising

sportli26181512 : Il Parma blocca la capolista Pisa: 1-1. E l'Alessandria fa il primo punto: Il Parma blocca la capolista Pisa: 1-1.… - iiiiiTiiiii : RT @parmanotizie: Parole come rispetto degli Accordi di Parigi, controllo delle emissioni di CO2 sono quindi destinate a riempire nuovam… - parmanotizie : Parole come rispetto degli Accordi di Parigi, controllo delle emissioni di CO2 sono quindi destinate a riempire… - gfiorito : @@PLRomaCapitale buona sera , davanti all'unica uscita del parcheggio in via lino da Parma , fronte CGIL , auto par… - ginolat76 : RT @nunmedopace: Fra @DAZN_IT che si blocca e ha una risoluzione da campionato bulgaro anni 70 e @SkySports che alle 23 parla di Parma-Crem… -

Ultime Notizie dalla rete : Parma blocca

La Gazzetta dello Sport

Ilinsegue in tredicesima posizione a 8. Un punto in meno del Perugia, fermato sull'1 - 1 in casa dall'Alessandria. Per gli umbri continua la 'maledizione' del Curi, stadio in cui non sono ...Ad aprire la domenica dei risultati Serie B avremo dunque alle ore 14.00 Perugia Alessandria, che sarà seguita alle ore 16.15 da un intrigantePisa, sicuramente big - match di oggi. Ci sarà poi ...Risultati Serie B della 6^ giornata, classifica e diretta gol live score delle quattro partite in posticipo che si giocano oggi, domenica 26 settembre.Nel pomeriggio di domenica 26 settembre il Soccorso Alpino dell'appennino parmense è stato attivato per recuperare tre cercatori di funghi in difficoltà a causa del forte maltempo. I tre, un uomo di c ...