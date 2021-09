Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 27 settembre 2021: Vittorio vuole Flora come sua nuova stilista! (Di domenica 26 settembre 2021) Vediamo le Anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai1 il 27 settembre 2021. Nelle Trame dell'episodio della soap, Vittorio scopre che è Flora la proprietaria dei bozzetti e la vuole come sua nuova stilista. Leggi su comingsoon (Di domenica 26 settembre 2021) Vediamo ledella puntata de Ilin onda su Rai1 il 27. Nelle Trame dell'episodio della soap,scopre che èla proprietaria dei bozzetti e lasuastilista.

