Il Paradiso delle Signore (anticipazioni 27 settembre – 1 ottobre 2021): Flora è la nuova stilista (Di domenica 26 settembre 2021) Il Paradiso delle Signore - Lucrezia Massari e Roberto Farnesi Gabriella (Ilaria Rossi) lascia Il Paradiso delle Signore e al suo posto Vittorio (Alessandro Tersigni) decide di assumere Flora (Lucrezia Massari), la figlia di Achille Ravasi (Roberto Alpi). Un brutto colpo per la contessa Adelaide (Vanessa Gravina), sia per il passato che la lega a Ravasi sia per ciò che potrebbe riservarle il futuro: la ragazza, infatti, subirà presto il fascino del suo adorato cognato Umberto (Roberto Farnesi). A seguire le anticipazioni delle puntate della soap in onda da lunedì 27 settembre a venerdì 1 ottobre, alle 15.55 su Rai 1. Il Paradiso delle Signore: ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 26 settembre 2021) Il- Lucrezia Massari e Roberto Farnesi Gabriella (Ilaria Rossi) lascia Ile al suo posto Vittorio (Alessandro Tersigni) decide di assumere(Lucrezia Massari), la figlia di Achille Ravasi (Roberto Alpi). Un brutto colpo per la contessa Adelaide (Vanessa Gravina), sia per il passato che la lega a Ravasi sia per ciò che potrebbe riservarle il futuro: la ragazza, infatti, subirà presto il fascino del suo adorato cognato Umberto (Roberto Farnesi). A seguire lepuntate della soap in onda da lunedì 27a venerdì 1, alle 15.55 su Rai 1. Il: ...

Advertising

antonaccigabria : RT @InVeritatetweet: «Siate consapevoli, figlioli, che la vita è breve e che l’eternità vi aspetta per glorificare Dio con tutto il vostro… - zazoomblog : Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 27 settembre 2021: Vittorio vuole Flora come sua nuova stilista! -… - alphavbetboy : E comunque io da quando sono army impazzisco ogni volta per i vocal di jin, letteralmente mi mandano in paradiso è… - Alessan42745900 : RT @liliaragnar: Serena Domenica Guerrieri?? da me piove tanto da stanotte #Firenze ha aperto la porta del Paradiso del Battistero… non è ap… - gordonzar : RT @InVeritatetweet: «Siate consapevoli, figlioli, che la vita è breve e che l’eternità vi aspetta per glorificare Dio con tutto il vostro… -