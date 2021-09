Il Papa striglia i fedeli | “Esibire la ‘patente di credenti’ per escludere e giudicare è peccato”

(Di domenica 26 settembre 2021) Città del Vaticano – Nuovata diFrancesco ai cattolici. Il monito arriva durante A volte anche noi, invece di essere comunità umili e aperte, possiamo dare l’impressione di fare “i primi della classe” e tenere gli altri a distanza; invece che cercare di camminare con tutti, possiamola nostra “patente di credenti”: “io sono credente”, “io sono cattolico”, “io sono cattolica”, “io appartengo a questa associazione, all’altra…”; e gli altri poveretti no. Questo è unla “patente di credenti” pered. Chiediamo la grazia di superare la tentazione die di catalogare, (Il Faro online) Foto © Vatican Media – Clicca qui per leggere tutte le notizie di& ...

