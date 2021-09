Il Napoli non si ferma, Spalletti infila la sesta vittoria: Osimhen e Insigne piegano il Cagliari (Di domenica 26 settembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiE’ un Napoli d’alta quota. La squadra di Spalletti viaggia veloce, piega per 2-0 anche il Cagliari, nella sesta giornata del campionato di Serie A, esaltandosi con le qualità del suo bomber Osimhen, autore della rete del vantaggio e poi artefice del rigore realizzato poi da capitan Insigne, e si riprende, con una ennesima prova di forza, la testa della classifica. I partenopei confermano di essere in uno stato di forma eccellente, una macchina che funziona alla perfezione e centrano la sesta vittoria su sei partite. Partita – Il Cagliari punta a una gara difensiva e spera con le barricate di frenare gli azzurri e portare via un punto dal Maradona. Spalletti ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 26 settembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiE’ und’alta quota. La squadra diviaggia veloce, piega per 2-0 anche il, nellagiornata del campionato di Serie A, esaltandosi con le qualità del suo bomber, autore della rete del vantaggio e poi artefice del rigore realizzato poi da capitan, e si riprende, con una ennesima prova di forza, la testa della classifica. I partenopei conno di essere in uno stato di forma eccellente, una macchina che funziona alla perfezione e centrano lasu sei partite. Partita – Ilpunta a una gara difensiva e spera con le barricate di frenare gli azzurri e portare via un punto dal Maradona....

Advertising

GiuseppeConteIT : Salario minimo, reddito di cittadinanza, decontribuzione al Sud. Non sono solo parole. Sono progetti al centro dell… - robertosaviano : Su 'Leggermente fuori fuoco' (@7corriere) una foto della famiglia di Eduardo Scarpetta, che scrisse 'Miseria e Nobi… - DecibelBellini : Secondo alcuni studiosi il Napoli, seppur primo in classifica, non dovrebbe godere e gioire di questi momenti ma i… - paoloangeloRF : “In Europa ci sono Salisburgo ,#Paris e poi il Napoli,soltanto il Milan ha tenuto ..#Napoli continua ad aver centra… - LuigiLiccardo6 : RT @scottotweet: Un #Napoli 6su6 sornione, organizzato e con due grandissimi #Osimhen e #Anguissa, grande rinforzo. Insigne preciso dal dis… -