Il Napoli ingrana la sesta: 2-0 al Cagliari, gli azzurri di nuovo primi (Di domenica 26 settembre 2021) sesta vittoria di fila in campionato. Non succedeva dalla stagione 2017-18 con Sarri. Osimhen ancora in gol (il primo in casa), poi il rigore di Insigne guadagnato dal nigeriano. Terzo clean sheet... Leggi su ilmattino (Di domenica 26 settembre 2021)vittoria di fila in campionato. Non succedeva dalla stagione 2017-18 con Sarri. Osimhen ancora in gol (il primo in casa), poi il rigore di Insigne guadagnato dal nigeriano. Terzo clean sheet...

