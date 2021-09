Il Mantova esulta: con il Piacenza arriva il primo successo dell'anno (Di domenica 26 settembre 2021) Mantova - Il Mantova in pieno recupero riesce a piegare la resistenza del Piacenza e grazie a un guizzo di De Cenco coglie il primo successo stagionale. È questo il verdetto di un incontro combattuto, ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 26 settembre 2021)- Ilin pieno recupero riesce a piegare la resistenza dele grazie a un guizzo di De Cenco coglie ilstagionale. È questo il verdetto di un incontro combattuto, ...

Advertising

pino_nostro : RT @BausciaCafe: Emmanuel Gyasi, ex Pro Vercelli, Pisa, Mantova, Carrarese, Pistoiese, Sudtirol ma soprattutto ex giovanili del Toro, esult… - _mn3mo : RT @BausciaCafe: Emmanuel Gyasi, ex Pro Vercelli, Pisa, Mantova, Carrarese, Pistoiese, Sudtirol ma soprattutto ex giovanili del Toro, esult… - GioGioInter : RT @BausciaCafe: Emmanuel Gyasi, ex Pro Vercelli, Pisa, Mantova, Carrarese, Pistoiese, Sudtirol ma soprattutto ex giovanili del Toro, esult… - BausciaCafe : Emmanuel Gyasi, ex Pro Vercelli, Pisa, Mantova, Carrarese, Pistoiese, Sudtirol ma soprattutto ex giovanili del Toro… -

Ultime Notizie dalla rete : Mantova esulta Il Mantova esulta: con il Piacenza arriva il primo successo dell'anno Il Mantova , in effetti, reagisce con il piglio giusto e dopo una prolungata sosta per l'infortunio occorso ad Armini in uno scontro con De Cenco, rimette le cose a posto al 34', con Gerbaudo che ...

DIRETTA/ Vis Pesaro Pontedera (risultato finale 2 - 2), video: gol ed emozioni! ... Gilardino esulta! DIRETTA VIS PESARO PONTEDERA (2 - 2): UNO - DUE MICIDALE Un secondo tempo ... Dall'altra parte anche il Pontedera è partito con l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Mantova ...

Il Mantova esulta: con il Piacenza arriva il primo successo dell'anno Il Giorno Il Mantova esulta: con il Piacenza arriva il primo successo dell'anno Mantova - Il Mantova in pieno recupero riesce a piegare la resistenza del Piacenza e grazie a un guizzo di De Cenco coglie il primo successo stagionale. È questo il verdetto di un incontro combattuto, ...

Piacenza, Scazzola esulta: "Grande secondo tempo" Cristiano Scazzola, tecnico del Piacenza, ha analizzato la vittoria per 2-1 sul Mantova con conseguente passaggio del turno in Coppa Italia di Serie C ai microfoni della stampa. Ecco le sue ...

Il, in effetti, reagisce con il piglio giusto e dopo una prolungata sosta per l'infortunio occorso ad Armini in uno scontro con De Cenco, rimette le cose a posto al 34', con Gerbaudo che ...... Gilardino! DIRETTA VIS PESARO PONTEDERA (2 - 2): UNO - DUE MICIDALE Un secondo tempo ... Dall'altra parte anche il Pontedera è partito con l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano del...Mantova - Il Mantova in pieno recupero riesce a piegare la resistenza del Piacenza e grazie a un guizzo di De Cenco coglie il primo successo stagionale. È questo il verdetto di un incontro combattuto, ...Cristiano Scazzola, tecnico del Piacenza, ha analizzato la vittoria per 2-1 sul Mantova con conseguente passaggio del turno in Coppa Italia di Serie C ai microfoni della stampa. Ecco le sue ...