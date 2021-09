“Il Green Pass un mezzuccio per far vaccinare tutti?”: la bordata di Maurizio Crozza – VIDEO (Di domenica 26 settembre 2021) Fa sicuramente discutere il monologo di venerdì sera di Maurizio Crozza, disponibile anche su YouTube (e ve lo proponiamo in coda). Tornato su La7 con il suo Fratelli di Crozza (alla tredicesima puntata dell’anno, per quella che è la quinta edizione del programma) il comico genovese ha parlato di Green Pass e lo ha fatto con toni critici. Dapprima, ha fatto sventolare i Green Pass al pubblico (che d’altra parte, senza Green Pass, lì non sarebbe potuto essere), ironizzando: “Noi siamo i buoni. Una volta sventolavamo gli accendini, adesso sventoliamo le cartelle cliniche”. Quindi, mostrando i “cattivi” (Massimo Cacciari, Alessandro Barbero, Gianni Vattimo e Carlo Freccero, intellettuali italiani che, seppur in modi ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 26 settembre 2021) Fa sicuramente discutere il monologo di venerdì sera di, disponibile anche su YouTube (e ve lo proponiamo in coda). Tornato su La7 con il suo Fratelli di(alla tredicesima puntata dell’anno, per quella che è la quinta edizione del programma) il comico genovese ha parlato die lo ha fatto con toni critici. Dapprima, ha fatto sventolare ial pubblico (che d’altra parte, senza, lì non sarebbe potuto essere), ironizzando: “Noi siamo i buoni. Una volta sventolavamo gli accendini, adesso sventoliamo le cartelle cliniche”. Quindi, mostrando i “cattivi” (Massimo Cacciari, Alessandro Barbero, Gianni Vattimo e Carlo Freccero, intellettuali italiani che, seppur in modi ...

