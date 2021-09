Il futuro dell’Italia è il Mediterraneo (ristretto) (Di domenica 26 settembre 2021) Dieci anni or sono, con la detronizzazione di Muammar Gheddafi in Libia, un’era volgeva al termine: l’era dell’Italia quale baricentro del cosiddetto Mediterraneo allargato. Perché il Mare nostrum, a partire da quel momento, si sarebbe trasformato nel Mare omnium, cioè di tutti. Tutti, ma proprio tutti – Egitto, Emirati Arabi Uniti, Francia, Germania, Qatar, Russia, InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 26 settembre 2021) Dieci anni or sono, con la detronizzazione di Muammar Gheddafi in Libia, un’era volgeva al termine: l’eraquale baricentro del cosiddettoallargato. Perché il Mare nostrum, a partire da quel momento, si sarebbe trasformato nel Mare omnium, cioè di tutti. Tutti, ma proprio tutti – Egitto, Emirati Arabi Uniti, Francia, Germania, Qatar, Russia, InsideOver.

Advertising

Palazzo_Chigi : #Confindustria2021, Draghi: #PNRR progetto decisivo per il futuro dell'#Italia. Dobbiamo cogliere l’opportunità per… - matteosalvinimi : La nautica e le autostrade del mare sono lavoro, ecologia e tutela dell'ambiente. A partire da Genova. Buonanotte… - DaitarnTR3 : RT @_GrayDorian: Oggi c'è un popolo chiamato alle urne per decidere il futuro dell'Italia: ci sono le elezioni in #Germania. - stepello1947 : RT @_GrayDorian: Oggi c'è un popolo chiamato alle urne per decidere il futuro dell'Italia: ci sono le elezioni in #Germania. - SandraM_Tcon0 : RT @_GrayDorian: Oggi c'è un popolo chiamato alle urne per decidere il futuro dell'Italia: ci sono le elezioni in #Germania. -

Ultime Notizie dalla rete : futuro dell’Italia Sul futuro dell'Italia è bene essere ottimisti, ma non troppo Il Foglio