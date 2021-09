Il club di Sky esalta Osimhen: avete sentito cosa hanno detto? (Di domenica 26 settembre 2021) Al termine della sfida tra Napoli e Cagliari, vinta dagli azzurri per 2-0, i giornalisti del club di Fabio Caressa si sono concentrati ad esaltare la grande prova di Osimhen. Queste alcune delle dichiarazioni più interessanti: "Osimhen sta diventando rapidamente il craque di questo campionato (Fabio Caressa)". "Non mi aspettavo che diventasse così devastante, è un velociraptor (Paolo Di Canio)". "Riesce sempre a fare la differenza e lo fa sempre in modo tecnico, nonostante le lunghe leve. È fortissimo in campo aperto, ma anche quando viene incontro è molto bravo. Osimhen ti piace anche se chiudi gli occhi (Marco Bucciantini)". "Offre ai suoi compagni sempre più di una soluzione. Il Napoli può permettersi di attaccare anche a difesa schierata. Tecnicamente è ancora quello che, dei giocatori ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 26 settembre 2021) Al termine della sfida tra Napoli e Cagliari, vinta dagli azzurri per 2-0, i giornalisti deldi Fabio Caressa si sono concentrati adre la grande prova di. Queste alcune delle dichiarazioni più interessanti: "sta diventando rapidamente il craque di questo campionato (Fabio Caressa)". "Non mi aspettavo che diventasse così devastante, è un velociraptor (Paolo Di Canio)". "Riesce sempre a fare la differenza e lo fa sempre in modo tecnico, nonostante le lunghe leve. È fortissimo in campo aperto, ma anche quando viene incontro è molto bravo.ti piace anche se chiudi gli occhi (Marco Bucciantini)". "Offre ai suoi compagni sempre più di una soluzione. Il Napoli può permettersi di attaccare anche a difesa schierata. Tecnicamente è ancora quello che, dei giocatori ...

