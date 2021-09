Il cardinale Parolin all' Onu |  ci sono nuovi diritti imposti senza consenso 

Advertising

La Santa Sede ribadisce il suo appello per un cessate il fioco globale . Lo ha detto il Segretario di Stato vaticano, ilPietro, parlando all'Assemblea generale dell'ONU. Il recente aggravamento della situazione umanitaria in Afghanistan e le tensioni politiche in corso in Siria e in Libano, cos come ...Vaccini per tutti Portando il saluto del Papa e ricordando le sue parole sulla crisi pandemica dalla quale è necessario uscire cambiati, ilesorta a lavorare insieme per alleviare ...AGI - Esistono "nuove interpretazioni dei diritti umani esistenti, separati dai loro valori universali sottostanti". "In molti casi, i 'nuovi diritti' non solo contraddicono i valori che dovrebbero so ...La Santa Sede ribadisce il suo appello per «un cessate il fioco globale». Lo ha detto il Segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin, parlando all'Assemblea generale dell'ONU.