“Il calcio italiano è veramente cambiato” | il commento di Mourinho dopo il derby!

(Di domenica 26 settembre 2021) Nonostante la sconfitta nel derbyha spesso belle parole per i suoi giocatori e per un particolare miglioramento del. Intervistato dai microfoni di DAZN a fine partita, il tecnico ha risposto ad alcune domande fra cui una sullo stato della fase difensiva della Roma. “No. Non sono preoccupato. Sarei preoccupato se non giocassimo. Sarei preoccupato se non cercassimo di vincere la partita. Sarei preoccupato se la Lazio ci avesse dominato dal primo all’ultimo minuto. Il secondo e il terzo gol suo azioni di contropiede“. Poi al tecnico è stata posta una domanda su un presunto eccesso di emotività nel primo gol subito: “Ilperchèuna partita così parlate di ...

"La sensazione che ha chi come me ha allenato in Italia dieci anni fa è che ilsia migliorato tanto, dal gioco alla voglia di vincere. Purtroppo l'aribitro e il Var non hanno avuto la ...Ilè migliorato tanto nella qualità del gioco, nella voglia di vincere. Però purtroppo in questa partita fantastica, arbitro e VAR non sono stati allo stesso livello. Sul secondo gol, ...Questo è troppo. Poi manca un secondo giallo a Leiva, era un caso simile a quello di Pellegrini - così il portoghese che ha anche fatto un paragone rispetto alla sua precedente esperienza in Serie A - ...Le parole di Sarri dopo Lazio-Roma. Queste le parole di Sarri dopo Lazio-Roma: "L'esultanza è nata per caso. Olimpia dorme dietro la mia stanza a Formello, ogni tanto la sento! F ...