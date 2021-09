Il Barcellona si rialza | 3-0 al Levante

(Di domenica 26 settembre 2021) Vittoria scacciacrisi per il, che supera 3-0 ilnella gara valida per la settima giornata della Liga e sale a 12 punti in classifica, salendo al quinto posto, a meno cinque dalla capolista Real Madrid. Depay sblocca il risultato su rigore al 6?; pochi minuti dopo, al 14?, de Jong firma il raddoppio. Nella ripresa, in pieno recupero, arriva il tris realizzato da Ansu Fati, entrato dieci minuti prima. La squadra di Valencia resta ferma a 4 punti, appena sopra la zona retrocessione.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona rialza

Calcio mercato web

Vittoria scacciacrisi per il, che supera 3 - 0 il Levante nella gara valida per la settima giornata della Liga e sale a 12 punti in classifica, salendo al quinto posto, a meno cinque dalla capolista Real Madrid. Depay ...La famiglia si, Jorge gioca a calcio, bene, nell' Associacao Academica di Santarèm . A 15 ... Perciò nel 1994 dopo aver venduto Hagi ale Raduciou al Milan e riportato il Brescia in A, ...Vittoria scacciacrisi per il Barcellona, che supera 3-0 il Levante nella gara valida per la settima giornata della Liga e sale a 12 punti in classifica, salendo al quinto posto, a meno cinque dalla ca ...Si è parlato tanto del possibile approdo di Conte o Pirlo sulla panchina del Barcellona, che tuttavia preferisce un altro profilo ...