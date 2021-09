Il Barcellona dei giovani ritrova il sorriso: 3 gol al Levante (Di domenica 26 settembre 2021) Due ragazzi titolari, tre gol, tre punti, la miglior prestazione stagionale e un'iniezione di morale per il sempre agitato Barcellona. Ma soprattutto il ritorno di Ansu Fati, che è tornato in campo ... Leggi su gazzetta (Di domenica 26 settembre 2021) Due ragazzi titolari, tre gol, tre punti, la miglior prestazione stagionale e un'iniezione di morale per il sempre agitato. Ma soprattutto il ritorno di Ansu Fati, che è tornato in campo ...

