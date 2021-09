I Talebani vogliono finanziarsi devastando il sottosuolo dell’Afghanistan? (Di lunedì 27 settembre 2021) Da quando i Talebani hanno governato l’Afghanistan negli anni Novanta il Paese è cambiato molto. Negli anni dell’Emirato islamico, quello che ora è stato reintrodotto dal governo di Hasan Akhund, la popolazione e l’economia si misuravano su un’altra scala: nel 1997, per esempio, il budget del governo afghano corrispondeva soltanto a 80mila euro attuali. Nel 2020 le finanze a disposizione del governo di Kabul erano salite a 4,8 miliardi di euro, senza contare le spese militari. Oggi, con un Paese così diverso rispetto a vent’anni fa, il governo talebano affronta quella che è, evidentemente, la sua sfida più difficile: finanziarsi e sopravvivere. L’obiettivo rischia di essere fuori portata per diversi motivi. Il primo è che, nonostante il Paese sia completamente cambiato, le persone appena salite al potere sono spesso le stesse che governarono durante il ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 27 settembre 2021) Da quando ihanno governato l’Afghanistan negli anni Novanta il Paese è cambiato molto. Negli anni dell’Emirato islamico, quello che ora è stato reintrodotto dal governo di Hasan Akhund, la popolazione e l’economia si misuravano su un’altra scala: nel 1997, per esempio, il budget del governo afghano corrispondeva soltanto a 80mila euro attuali. Nel 2020 le finanze a disposizione del governo di Kabul erano salite a 4,8 miliardi di euro, senza contare le spese militari. Oggi, con un Paese così diverso rispetto a vent’anni fa, il governo talebano affronta quella che è, evidentemente, la sua sfida più difficile:e sopravvivere. L’obiettivo rischia di essere fuori portata per diversi motivi. Il primo è che, nonostante il Paese sia completamente cambiato, le persone appena salite al potere sono spesso le stesse che governarono durante il ...

