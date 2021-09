I sindacati domani da Draghi. Landini: 'Vorrei confronto vero. Se non ci saranno risposte su temi chiave siamo pronti alla mobilitazione' (Di domenica 26 settembre 2021) Fisco, pensioni, delocalizzazioni e regolamentazione dello smart working i nodi su cui il segretario Cgil chiede una road map precisa. 'Mi auguro ci sia la volontĂ e ci metta nelle condizioni di farlo'... Leggi su tg.la7 (Di domenica 26 settembre 2021) Fisco, pensioni, delocalizzazioni e regolamentazione dello smart working i nodi su cui il segretario Cgil chiede una road map precisa. 'Mi auguro ci sia la volontĂ e ci metta nelle condizioni di farlo'...

Advertising

dellepiane_gian : Previsto per domani l’incontro tra #Draghi ed i sindacati nell’auspicio di costruire una proposta di sviluppo condi… - boia_er : RT @Michele75681042: Vi fate sospendere dal lavoro perché non avete fatto il vaccino, quando avete la possibilità di fare 6 mesi consecutiv… - Michele75681042 : Vi fate sospendere dal lavoro perché non avete fatto il vaccino, quando avete la possibilità di fare 6 mesi consecu… - Tiziana99531862 : RT @Potemkin959: Domani potrebbe esserci uno sciopero dei camionisti che bloccheranno le autostrade ma non è una iniziativa sindacale Non s… - N0FAI7H : RT @Potemkin959: Domani potrebbe esserci uno sciopero dei camionisti che bloccheranno le autostrade ma non è una iniziativa sindacale Non s… -