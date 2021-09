I Santi Cosma e Damiano | i Santi medici

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 26 settembre 2021) Il 26 settembre ricorrono i. I due erano fratelli gemelli, che vissero nell’antica Roma. Nell’epoca sotto l’impero di Diocleziano., non chiedevano mai denaro in cambio delle loro cure. Infatti la loro vocazione professionale di, gli permetteva di guarire i più bisognosi. Per questo erano definiti “inon mercenari”. Per opera di, furono in molti gli antichi romani, che da pagani, si convertirono alla religione cattolica. Anticamente i due, sono venerati in tre etnie differenti: quella “asiatica” (da Costantinopoli); quella “romana” (sopratutto nella Siria); quella “araba” (nell’Europa ...