I risultati di Serie A, 6ª giornata: il Napoli si conferma in vetta, la classifica (Di domenica 26 settembre 2021) Il campionato di Serie A è entrato nella fase calda, si è giocata la 6ª giornata. Nelle prime partite colpo esterno del Milan che si conferma una seria candidata alla vittoria dello scudetto, decisivo un gol di Brahim Diaz. Gol e spettacolo tra Atalanta e Inter, il big match si è concluso sul risultato di 2-2. Bellissima anche la sfida salvezza tra Genoa e Verona, la prima della nuova proprietà USA ha regalato spettacolo, 3-3 il punteggio. Continua il buon momento della Juventus, seconda vittoria consecutiva per la squadra di Massimiliano Allegri. L’Empoli è sempre più una sorpresa, la Fiorentina si riscatta. Tre punti anche per il Sassuolo contro la Salernitana. La Lazio vince un derby bellissimo contro la Roma. Il Napoli non si ferma più, successo anche contro il Cagliari. Tutti i risultati e come ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 26 settembre 2021) Il campionato diA è entrato nella fase calda, si è giocata la 6ª. Nelle prime partite colpo esterno del Milan che siuna seria candidata alla vittoria dello scudetto, decisivo un gol di Brahim Diaz. Gol e spettacolo tra Atalanta e Inter, il big match si è concluso sul risultato di 2-2. Bellissima anche la sfida salvezza tra Genoa e Verona, la prima della nuova proprietà USA ha regalato spettacolo, 3-3 il punteggio. Continua il buon momento della Juventus, seconda vittoria consecutiva per la squadra di Massimiliano Allegri. L’Empoli è sempre più una sorpresa, la Fiorentina si riscatta. Tre punti anche per il Sassuolo contro la Salernitana. La Lazio vince un derby bellissimo contro la Roma. Ilnon si ferma più, successo anche contro il Cagliari. Tutti ie come ...

Advertising

Andreadoria82 : #SerieA, il #Napoli infila la sesta e si conferma in vetta: il #DerbydellaCapitale è della #Lazio #NapoliCagliari… - sportnotizie24 : #SerieA, il #Napoli infila la sesta e si conferma in vetta: il #DerbydellaCapitale è della #Lazio #NapoliCagliari… - citynowit : Completata la sesta giornata di campionato. Nella parte alta nove squadre in sei punti - fantabotti : @DVACMILAN Ma che centra ahaha, pure noi l'abbiamo stangata 2 volte ai rigori, e poi non è quello il discorso, i ri… - infoitsport : Serie A, i risultati: vincono Fiorentina e Sassuolo. Ko Bologna, è 4-2 Empoli -