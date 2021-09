I risultati di Serie A | 6ª giornata | il derby è della Lazio | la classifica

(Di domenica 26 settembre 2021) Il campionato diA è entrato nella fase calda, si è giocata la 6ª. Nelle prime partite colpo esterno del Milan che si conferma una seria candidata alla vittoria dello scudetto, decisivo un gol di Brahim Diaz. Gol e spettacolo tra Atalanta e Inter, il big match si è concluso sul risultato di 2-2. Bellissima anche la sfida salvezza tra Genoa e Verona, la primanuova proprietà USA ha regalato spettacolo, 3-3 il punteggio. Continua il buon momentoJuventus, seconda vittoria consecutiva per la squadra di Massimiliano Allegri. L’Empoli è sempre più una sorpresa, la Fiorentina si riscatta. Tre punti anche per il Sassuolo contro la Salernitana. Lavince unbellissimo contro la Roma. Tutti ie come cambia la ...

A:e classifica Lazio - Roma 3 - 2, rivivi la diretta Primo tempo Comincia alla grandissima la Lazio che dopo dieci minuti di gioco sblocca il risultato con la grande rete di ...