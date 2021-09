I quotidiani sportivi portoghesi sul Benfica | “E sono sette!”

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 26 settembre 2021) Mentre il Paris Saint-Germain fa otto di fila in Ligue 1, anche in Portogallo c'è una squadra che non ha proprio intenzione di fermarsi: il. La squadra di Lisbona, infatti, ha ottenuto sette vittorie in altrettante giornate di campionato, l'ultima ieri per 3-1 sul campo del Guimaraes. Le aperture dei, dunque,tutte per Joao Mario (autore di un gol) e compagni.