I PIÙ VISTI DELLA SETTIMANA: IN VETTA LE FICTION DI RAI1 E GLI SHOW DI AMADEUS E MARIA. ASSENTI GFVIP E DA GRANDE

Bentornati a Top10, la rubrica di BubinoBlog che presenta i 10 programmi più visti della prima serata nella settimana dal 19 al 25 settembre 2021. Sul podio troviamo I Bastardi di Pizzofalcone, Morgane e Fino all'Ultimo Battito

Posizione Rete Nome del programma Ascolto
#1 RAI1 I Bastardi di Pizzofalcone 4.496.000
#2 RAI1 Morgane: Detective Geniale 3.954.000
#3 RAI1 Fino all'Ultimo Battito 3.884.000
#4 RAI1 Arena Suzuki 60 70 80 3.873.000
#5 Canale 5 Tu Sì Que Vales 3.806.000
#6 RAI1 Tale e Quale SHOW 3.787.000
#7 Rai3 Italia-Slovenia 3.403.000
#8 Canale 5 Luce dei Tuoi Occhi 3.231.000
#9 Canale 5 Scherzi a Parte 2.879.000
#10 RAI1 Pretty Woman 2.786.000

