I panda giganti stanno sempre meglio (Di domenica 26 settembre 2021) Non sono più a rischio di estinzione grazie agli enormi sforzi fatti negli ultimi decenni: le minacce alla loro sopravvivenza però non sono scomparse Leggi su ilpost (Di domenica 26 settembre 2021) Non sono più a rischio di estinzione grazie agli enormi sforzi fatti negli ultimi decenni: le minacce alla loro sopravvivenza però non sono scomparse

Advertising

gemin_steven98 : RT @ilpost: I panda giganti stanno sempre meglio - ilpost : I panda giganti stanno sempre meglio - _meowmao : RT @solo_Roby: Secondo me avete bisogno di alcune ceste di pandini. (In Cina nel 2021 boom di nascite di panda giganti). [lavoro ideale: ba… - petronillarusso : RT @AmbCina: Il China Conservation and Research Center for the Giant #Panda ha accolto l'ultima cucciolata di quest'anno. Ad oggi, in quest… - CCKKI : RT @AmbCina: Il China Conservation and Research Center for the Giant #Panda ha accolto l'ultima cucciolata di quest'anno. Ad oggi, in quest… -