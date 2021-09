I medici di famiglia: "Non vogliamo diventare dipendenti statali: meglio restare convenzionati e lavorare in team" (Di domenica 26 settembre 2021) La Fimmg, il principale sindacato dei dottori di base, replica al documento delle Regioni, che chiedevano una profonda riforma del settore: "Sì alla riorganizzazione. Ma senza assumerci e stanziando più risorse per la medicina del territorio" Leggi su repubblica (Di domenica 26 settembre 2021) La Fimmg, il principale sindacato dei dottori di base, replica al documento delle Regioni, che chiedevano una profonda riforma del settore: "Sì alla riorganizzazione. Ma senza assumerci e stanziando più risorse per lana del territorio"

