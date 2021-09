I manoscritti inediti di Céline | da un mistero all’altro

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 26 settembre 2021) La notizia del ritrovamento deidiè esplosa come una bomba lo scorso agosto, facendo rapidamente il giro del mondo letterario francese, europeo e globale. Scomparsi nel 1944 con il saccheggio del suo appartamento in Rue Girardon a Montmartre da parte della Resistenza francese, isono riapparsi in circostanze inaspettate. La consegna, effettuata per mano del critico teatrale e passato collaboratore di Libération Jean-Pierre Thibaudat all’avvocato specialista in editoria Emmanuel Pierrat, è avvenuta dopo la morte della vedova di, Lucette Almansor in Destouches, nel 2019. Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di settembre 2021 Pierrat li ha poi affidati – dopo una diffida legale – agli aventi diritto: l’avvocato e biografo ...