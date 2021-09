"I cinghiali". Virginia Raggi, la "frase rubata" dopo il disastro di Grillo. Campagna elettorale già finita? | Guarda (Di domenica 26 settembre 2021) La "gladiatrice" Virginia Raggi trascina nel ridicolo Beppe Grillo e tutto il Movimento 5 Stelle. La trovata social del fondatore ha ottenuto l'effetto opposto: ritratta come una guerriera dell'antica Roma con un fotomontaggio oltre i limiti di sicurezza del trash, la sindaca uscente che secondo i sondaggi verrà stritolata da Michetti e Gualtieri (e forse pure Calenda) viene decantata da Grillo con espressioni auliche: "Più in alto voli, tanto più piccoli sembreranno quelli che non possono farlo. Virginia, vai avanti con coRaggio!". Tutto questo mentre la Capitale versa in condizioni decisamente più prosaiche e imbarazzanti. E i branchi di cinghiali che scorrazzano in pieno centro, per il terrore dei residenti, sono la copertina di una consigliatura ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 settembre 2021) La "gladiatrice"trascina nel ridicolo Beppee tutto il Movimento 5 Stelle. La trovata social del fondatore ha ottenuto l'effetto opposto: ritratta come una guerriera dell'antica Roma con un fotomontaggio oltre i limiti di sicurezza del trash, la sindaca uscente che secondo i sondaggi verrà stritolata da Michetti e Gualtieri (e forse pure Calenda) viene decantata dacon espressioni auliche: "Più in alto voli, tanto più piccoli sembreranno quelli che non possono farlo., vai avanti con coo!". Tutto questo mentre la Capitale versa in condizioni decisamente più prosaiche e imbarazzanti. E i branchi diche scorrazzano in pieno centro, per il terrore dei residenti, sono la copertina di una consigliatura ...

fattoquotidiano : L'INVASIONE DEI CINGHIALI Virginia Raggi non c'entra. Ecco perché circolano [di Vincenzo Bisbiglia] - Carloschweigko9 : Da quando a Roma non ci sono più le buche per strada la città si è riempita di cinghiali! Virginia, rimetti le buch… - BCarazzolo : RT @kiara86769608: Virginia Raggi “Sos Chinghiali a Rieti e provincia”, “Viterbo invasa dai cinghiali”, “Allarme cinghiali a Itri”. Questi… - Profilo3Marco : RT @kiara86769608: Virginia Raggi “Sos Chinghiali a Rieti e provincia”, “Viterbo invasa dai cinghiali”, “Allarme cinghiali a Itri”. Questi… - rossomille : RT @kiara86769608: Virginia Raggi “Sos Chinghiali a Rieti e provincia”, “Viterbo invasa dai cinghiali”, “Allarme cinghiali a Itri”. Questi… -