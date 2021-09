Highlights Venezia-Cremona 88-71, basket Serie A 2021/2022 (VIDEO) (Di domenica 26 settembre 2021) Gli Highlights di Venezia-Cremona, match valevole per la prima giornata del campionato di basket di Serie A 2021/2022, in cui i padroni di casa si sono imposti sulla formazione ospite con il nettissimo punteggio di 88-71. Ecco il VIDEO delle azioni salienti e delle migliori giocate della partita. I migliori marcatore della partita sono Sanders, Brooks, Spagnolo e Miller con 15 punti. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 26 settembre 2021) Glidi, match valevole per la prima giornata del campionato didi, in cui i padroni di casa si sono imposti sulla formazione ospite con il nettissimo punteggio di 88-71. Ecco ildelle azioni salienti e delle migliori giocate della partita. I migliori marcatore della partita sono Sanders, Brooks, Spagnolo e Miller con 15 punti. SportFace.

Advertising

godzlat : RT @SkySport: ?? 'HA SPACCATO LA PORTA??' ? Entra Theo Hernandez e il Milan batte il Venezia ??? Gol e assist per il francese: rossoneri in v… - infoitsport : Video/ Milan Venezia (2-0) gol e highlights. Il Diavolo passa nella ripresa - ArmandaGelsomin : RT @SkySport: ?? 'HA SPACCATO LA PORTA??' ? Entra Theo Hernandez e il Milan batte il Venezia ??? Gol e assist per il francese: rossoneri in v… - Rosyr90Raguso : RT @SkySport: ?? 'HA SPACCATO LA PORTA??' ? Entra Theo Hernandez e il Milan batte il Venezia ??? Gol e assist per il francese: rossoneri in v… - GIUSPEDU : RT @SkySport: ?? 'HA SPACCATO LA PORTA??' ? Entra Theo Hernandez e il Milan batte il Venezia ??? Gol e assist per il francese: rossoneri in v… -