Highlights Trieste-Brindisi 84-82 | Serie A1 2021 2022 basket VIDEO

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Highlights Trieste

Sportface.it

1 Inizia la partita! 17.25 Entrano in campo le due nazionali, inni in corso! 17.20 Mancano dieci minuti all'inizio della partita! 17.15 Rispetto alla gara di, Milena Bertolini dalle sue ...... della sezione di, coadiuvato dal Sig. Filippo Meli , della sezione di Parma. Leggi anche > Focus on Atalanta - Sassuolo: precedenti, curiosità, statistiche, quote scommesse e gli...Il video dei momenti salienti di Bertram Derthona Tortona-Allianz Pallacanestro Trieste, sfida valevole per la quinta giornata del girone D della Supercoppa 2021 di basket e terminata per 91-76. Gli h ...