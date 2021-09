(Di domenica 26 settembre 2021) Una foto dialle prese con dei colorati pappagallini ètagrazie alcone film come Gli uccelli e Mamma, ho perso l'aereo 2. Una divertente foto scattata adMarkel ha dato vita ad alcuni esilaranti paragoni cone Mamma, ho perso l'aereo, oltre a innumerevoli meme che stanno invadendo i social. Ad alimentare l'attenzione nei confronti del simpatico e inaspettato scattotoè stato anche James Gunn che su Instagram ha pubblicato un simpatico commento., pochi giorni fa, era impegnata in alcune attività per sostenere la campagna elettorale del suo partito in ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Harley Quinn e Angela Merkel: il confronto tra Margot Robbie e la cancelliera tedesca diventa virale… - cinepheli : Stavo facendo ricerche per il prossimo post della rubrica di Instagram e scopro che Harley Quinn in Injustice 2 ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Harley Quinn

Everyeye Cinema

Una divertente foto scattata ad Angela Markel ha dato vita ad alcuni esilaranti paragoni cone Mamma, ho perso l'aereo , oltre a innumerevoli meme che stanno invadendo i social. Ad alimentare l'attenzione nei confronti del simpatico e inaspettato scatto diventato virale è stato ...... Superman, Wonder Woman e, permettendo ai fan di riscoprire l'universo dei personaggi, così come le origini dell'iconica compagnia di fumetti, la sua evoluzione e il suo impatto ...Svelata la key art ufficiale di Suicide Squad: Kill the Justice League. Il nuovo titolo di Rocksteady per PlayStation 5.In preparazione al DC FanDome iniziano ad arrivare le prime novità su Suicide Squad: Kill The Justice League: ecco la nuova key art.