Hamilton trionfa al Gp di Russia, terzo il ferrarista Sainz (Di domenica 26 settembre 2021) AGI - Lewis Hamilton su Mercedes ha conquistato la sua centesima vittoria in Formula 1 trionfando nel Gp di Russia a Sochi, dopo aver sfruttato l'errore che ha negato la prima vittoria al 22enne britannico Lando Norris su McLaren, scivolato al settimo posto per aver aspettato troppo a montare le gomme da pioggia. Grande secondo posto per Max Verstappen, partito ultimo, e ottimo terzo posto per la Ferrari di Carlos Sainz, partita seconda. Quarto Ricciardo sull'altra McLaren e quinto Bottas sulla seconda Mercedes. Attardato al 15esimo posto l'altro ferrarista, Charles Leclerc. Leggi su agi (Di domenica 26 settembre 2021) AGI - Lewissu Mercedes ha conquistato la sua centesima vittoria in Formula 1ndo nel Gp dia Sochi, dopo aver sfruttato l'errore che ha negato la prima vittoria al 22enne britannico Lando Norris su McLaren, scivolato al settimo posto per aver aspettato troppo a montare le gomme da pioggia. Grande secondo posto per Max Verstappen, partito ultimo, e ottimoposto per la Ferrari di Carlos, partita seconda. Quarto Ricciardo sull'altra McLaren e quinto Bottas sulla seconda Mercedes. Attardato al 15esimo posto l'altro, Charles Leclerc.

