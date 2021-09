Hamilton fa 100 vittorie in Russia, dietro Verstappen e Sainz (Di domenica 26 settembre 2021) SOCHI (Russia) (ITALPRESS) – Lewis Hamilton vince un incredibile Gran Premio di Russia e fa 100 vittorie in Formula 1. Nel quindicesimo appuntamento del Mondiale, il britannico della Mercedes si impone in un finale thriller, con la pioggia che arriva a 10 giri dal termine e stravolge le carte in tavola. Lando Norris prova l’azzardo restando in pista con le gomme d’asciutto ma paga dazio ed è addirittura settimo. Secondo posto per la Red Bull di Max Verstappen, partito ultimo, completa il podio la Ferrari di Carlos Sainz, mentre Charles Leclerc ‘macchià la sua rimonta andando lungo sotto il nubifragio e conclude al 15° posto.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 26 settembre 2021) SOCHI () (ITALPRESS) – Lewisvince un incredibile Gran Premio die fa 100in Formula 1. Nel quindicesimo appuntamento del Mondiale, il britannico della Mercedes si impone in un finale thriller, con la pioggia che arriva a 10 giri dal termine e stravolge le carte in tavola. Lando Norris prova l’azzardo restando in pista con le gomme d’asciutto ma paga dazio ed è addirittura settimo. Secondo posto per la Red Bull di Max, partito ultimo, completa il podio la Ferrari di Carlos, mentre Charles Leclerc ‘macchià la sua rimonta andando lungo sotto il nubifragio e conclude al 15° posto.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città.

Advertising

SkySportF1 : ? LEWIS HAMILTON LEGGENDA, 100 VITTORIE ?? INCREDIBILE rimonta di Max, podio Ferrari I RISULTATI ?… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: F1, Hamilton: 'Sono felice per le 100 vittorie, Norris aveva un ritmo incredibile' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: F1, Hamilton: 'Sono felice per le 100 vittorie, Norris aveva un ritmo incredibile' - bonuccismo : RT @nabiltheg0at: Scherzi a parte complimenti a Lewis Hamilton per le 100 vittorie ottenute correndo contro se stesso. Se impara anche ad… - Stefanex92 : RT @Eurosport_IT: HAMILTON FA ??! Il pilota britannico con la vittoria nel GP di Russia raggiunge i 100 successi in carriera in Formula 1!… -

Ultime Notizie dalla rete : Hamilton 100 Hamilton vince il Gp di Russia a Sochi davanti a Verstappen. Ferrari sul podio, Sainz è terzo. Beffa Norris L'insalata russa, la pioggia che lava via le certezze e toglie a Norris una gara che sembrava già vinta. Vince Lewis Hamilton, trionfo numero 100 in F1, ma dal retrogusto agrodolce. Gp di Russia, orari e classifiche Mondiali Perché dietro c'è Max Verstappen che scattava ultimo, l'olandese esulta come se fosse lui il ...

GP Russia, trionfa Hamilton: vittoria numero 100. Verstappen da ultimo a secondo. Terzo Sainz Questi tre piloti, assieme a Gasly sesto, non si sono ancora fermati per il cambio pneumatici 29° giro - Perez precede Alonso di 4'4 Leclerc di 7'9 poi Norris di 13'4 che ha 8' su Hamilton il quale ...

Lewis Hamilton, 100 vittorie in carriera: tutti i suoi record in Formula 1. FOTO Sky Sport F1: Hamilton, 100 vittorie? Non pensavo di arrivarci ROMA, 26 SET - "C'è voluto molto tempo per arrivare a 100 vittorie e non ero sicuro che ci sarei mai arrivato. Sono felice per me e per il team". Sono le prime parole a caldo di Lewis Hamilton, che in ...

GP Russia: gara pazzesca a Sochi, Hamilton vince e fa 100! Super Max è 2° Gara pazza a Sochi, che nel finale regala la pioggia a scombussolare le carte in tavola: Norris si ferma tardi e perde una vittoria che finisce nelle mani di Hamilton, al suo 100° hurrà della carriera ...

L'insalata russa, la pioggia che lava via le certezze e toglie a Norris una gara che sembrava già vinta. Vince Lewis, trionfo numeroin F1, ma dal retrogusto agrodolce. Gp di Russia, orari e classifiche Mondiali Perché dietro c'è Max Verstappen che scattava ultimo, l'olandese esulta come se fosse lui il ...Questi tre piloti, assieme a Gasly sesto, non si sono ancora fermati per il cambio pneumatici 29° giro - Perez precede Alonso di 4'4 Leclerc di 7'9 poi Norris di 13'4 che ha 8' suil quale ...ROMA, 26 SET - "C'è voluto molto tempo per arrivare a 100 vittorie e non ero sicuro che ci sarei mai arrivato. Sono felice per me e per il team". Sono le prime parole a caldo di Lewis Hamilton, che in ...Gara pazza a Sochi, che nel finale regala la pioggia a scombussolare le carte in tavola: Norris si ferma tardi e perde una vittoria che finisce nelle mani di Hamilton, al suo 100° hurrà della carriera ...