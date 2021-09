Hagi | figlio d’arte per la Roma

(Di domenica 26 settembre 2021) La questione mediana, appassiona il tifo da tempo, un punto nevralgico di reparto con un profilo ideale, che sfuma continuamente in “rumors” e fantasie. La realtà è che la dirigenza, assieme allo staff tecnico, uniti tentano di migliorare il gruppo anche nel reparto in questione. Non ultimo accostamento d’autore, Ianis, centrocampista del Rangers, laavrebbe messo gli occhi sul romeno. Ianis: lasuldi Gheorge? Il “Maradona dei Carpazi” che giocò nel Brescia e illuminò lania, così era chiamato negli anni ’90. Gheorge, che nel ’93 era presente all’esordio di Totti, quando Boskov al ’43 del secondo tempo decise far uscire Rizzitelli. Con il suo mancino era in grado di fare più o meno quel che voleva. Lanci millimetrici per le ...

Ftbnews24 : ?????? #Mourinho #ASRoma #SerieA #VeronaRoma #Roma @TuttoASRoma24 # Roma, si pensa ad un figlio d’arte: può arrivare H… -

Ultime Notizie dalla rete : Hagi figlio

Ianisè un obiettivo di mercato della Roma. Il romeno,del grande Gheorghe, non sembra però interessato alle voci che lo vorrebbero nel mirino dei giallorossi: "In questo momento sono in una ...Commenta per primo Secondo quanto riportato dal The Scottish Sun , la Roma è in pole position per l'acquisto a gennaio di Ianis, ex attaccante della Fiorentina ,dello storico fantasista Gheorghe , e oggi protagonista con i Glasgow Rangers . Il costo del suo cartellino è di 20 milioni di euro.Nella prossima sessione invernale la Roma ha pronto un colpo in canna: l'ex Fiorentina Ianis Hagi, figlio del grande Gheorghe ...Calciomercato Roma, ci sarebbero delle interessanti novità legate ad una pista nata a sorpresa nelle ultime ore. Tiago Pinto © Asromalive.it. L’obiettivo attuale della Roma è ...