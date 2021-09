Gucci | storia di una maison iconica sinonimo di lusso e Made in Italy

(Di domenica 26 settembre 2021) Life&People.it Proprio come la longeva fenice mitologica, laè ciclicamente rinata, raggiungendo il suo centenario nel 2021; nel giorno del compleanno di Maurizio, ripercorriamo la suafatta di glamour, scalpore e fascino. Un fascino duraturo passato attraverso faide familiari, potere, celebrità, sesso, moda e persino un omicidio: il 27 marzo 1995 Maurizio, all’epoca direttore dell’azienda, viene assassinato. Nasce il 26 settembre 1948, Maurizio, figlio di Rodolfoe nipote di, il fondatore della casa di moda italiana di. Fin da giovane, l’erede al trono dellamostra affinità per l’azienda di famiglia, iniziando a lavorare al ...

VelvetMagIta : #Gucci, la storia della Maison nel giorno dell’anniversario della nascita di Maurizio #VelvetMag #Velvet - Xueza_00 : ieri mi hanno presentato un tipo con una storia da fiction: popolari e amici brutti finche Gucci non lo prende a sf… - tennantslaugh : Che figo il programma di quest'anno di Storia della Moda è tutto incentrato sul made in italy e si tratta, tra i ta… - RivistaStudio : Tre giorni di musica ed eventi culturali raccontano la storia (e lo stile) di Gabicce Mare, uno dei luoghi di culto… -

Ultime Notizie dalla rete : Gucci storia

Velvet Mag

...di Rudy Zerbi raggiunge un successo strepitoso facendo ascoltare al pubblico 3 inediti come... Sangiovanni: la teneracon Giulia Stabile Della vita privata di Sangiovanni si sa ben poco, ...Il sodalizio frae i Maneskin è già entrato nella. La talentuosa rock band, che ha sbaragliato la concorrenza non solo a Sanremo, ma anche all'Eurovision, ha indossato più volte look total. Tuttavia ...L'Osteria del Viandante di Rubiera ha riaperto con Diego Bizzarri, Ceo di Gucci, e chef Jacopo Malpeli: piatti, ambiente, foto e prezzi.Svolta all'insegna della sostenibilità per Yves Saint-Laurent. Il gruppo del lusso Kering ha comunicato la decisione di voler dire addio alle pellicce di animali. Il cambiamento ...