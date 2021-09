Grey's Anatomy: Jerrika Hinton costretta a lasciare la serie a causa di Ellen Pompeo? (Di domenica 26 settembre 2021) Jerrika Hinton è stata costretta a lasciare la serie a causa di un disguido con Ellen Pompeo, almeno secondo quanto dichiarato nel nuovo libro su Grey's Anatomy di Lynette Rice. Il nuovo libro su Grey's Anatomy, uscito lo scorso 21 settembre, sta causando non poche controversie e le sue pagine hanno rivelato che il difficile rapporto dell'attrice Jerrika Hinton con la star Ellen Pompeo "ha accelerato in modo non indifferente la sua dipartita dal set dello show". How to Save a Life: The Inside Story of Grey's Anatomy è il titolo del libro di Lynette Rice che descrive in ... Leggi su movieplayer (Di domenica 26 settembre 2021)è stataladi un disguido con, almeno secondo quanto dichiarato nel nuovo libro su'sdi Lynette Rice. Il nuovo libro su's, uscito lo scorso 21 settembre, stando non poche controversie e le sue pagine hanno rivelato che il difficile rapporto dell'attricecon la star"ha accelerato in modo non indifferente la sua dipartita dal set dello show". How to Save a Life: The Inside Story of'sè il titolo del libro di Lynette Rice che descrive in ...

