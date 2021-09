Green Pass, artigiani e piccole aziende rischiano grosso: la situazione (Di domenica 26 settembre 2021) Il Green Pass è lo strumento adottato dal Governo per garantire la mobilità. Questo strumento rischia di mettere in difficoltà gli artigiani. Gli artigiani lanciano l’allarme sulla mancanza di lavoratori (Foto di Thierry Milherou da Pixabay)L’ufficio studi della Cgia lancia un’allarme sulla recente introduzione del Green Pass: “Molti artigiani e piccoli imprenditori sperano che la situazione cambi. Entro il 15 di ottobre 3,7 milioni di dipendenti del settore privato si sottopongano alla vaccinazione. In caso contrario, saranno costretti ad interrompere le attività produttive“. Questo perché molti utilizzano manodopera qualificata. Soggetti che difficilmente sono reperibili a causa delle caratteristiche richieste. Secondo la Cgia, i ... Leggi su vesuvius (Di domenica 26 settembre 2021) Ilè lo strumento adottato dal Governo per garantire la mobilità. Questo strumento rischia di mettere in difficoltà gli. Glilanciano l’allarme sulla mancanza di lavoratori (Foto di Thierry Milherou da Pixabay)L’ufficio studi della Cgia lancia un’allarme sulla recente introduzione del: “Moltie piccoli imprenditori sperano che lacambi. Entro il 15 di ottobre 3,7 milioni di dipendenti del settore privato si sottopongano alla vaccinazione. In caso contrario, saranno costretti ad interrompere le attività produttive“. Questo perché molti utilizzano manodopera qualificata. Soggetti che difficilmente sono reperibili a causa delle caratteristiche richieste. Secondo la Cgia, i ...

LaStampa : L’onda no Green Pass invade Trieste: 7mila persone in corteo senza mascherina - NicolaPorro : 'Va immediatamente ritirato' ?? - SkyTG24 : Il sindaco di Santa Lucia di Piave, nel Trevigiano, trasferisce l'ufficio in un gazebo: non è vaccinato e non ha in… - Helliot_Spencer : Comunque noi (@TanaPapiNerd , @King1Brutal , @FuriaDivina87 , @DocThomas , @BrodoNerd e @BeaverAmazing ) sappiamo g… - noalgregge : RT @Itsmylifemusic1: Ed eccoli pronti ???????? qui a Carmagnola Torino. NO GREEN PASS. ???????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Green Pass Dune rimane in testa sabato e punta ai 4 milioni di euro - Box - Office Italia È la metà di quanto incassato dal primo film, ma è comunque un risultato straordinario soprattutto se si pensa che è uscito ad agosto appena dopo l'entrata in vigore del green pass. INCASSI ITALIA 25 ...

Via libera a terza dose vaccino: ecco chi deve farla Speranza: "Siamo ancora dentro la pandemia" Il green pass, obbligatorio dal 15 ottobre per i lavoratori pubblici e privati, spinge la vaccinazione in Italia, con un aumento significativo delle prime ...

Green pass 15 ottobre: le Faq sul nuovo decreto il Resto del Carlino Alto Adige, negli uffici della Provincia solo il 20% di smart working «Lo smart working non è un alternativa al Green pass, non si ottiene perché non ci si vuol vaccinare o tamponare» dice il direttore generale Alexander Steiner ...

Porlezza, corsa al Green pass Ben 289 cittadini si sono presentati sabato 25 settembre nel piazzale del centro civico per sottoporsi al vaccino anti Covid. L’iniziativa, promossa da Ats Insubria, Asst Lariana e Regione in collabor ...

È la metà di quanto incassato dal primo film, ma è comunque un risultato straordinario soprattutto se si pensa che è uscito ad agosto appena dopo l'entrata in vigore del. INCASSI ITALIA 25 ...Speranza: "Siamo ancora dentro la pandemia" Il, obbligatorio dal 15 ottobre per i lavoratori pubblici e privati, spinge la vaccinazione in Italia, con un aumento significativo delle prime ...«Lo smart working non è un alternativa al Green pass, non si ottiene perché non ci si vuol vaccinare o tamponare» dice il direttore generale Alexander Steiner ...Ben 289 cittadini si sono presentati sabato 25 settembre nel piazzale del centro civico per sottoporsi al vaccino anti Covid. L’iniziativa, promossa da Ats Insubria, Asst Lariana e Regione in collabor ...