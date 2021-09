Grave incidente in USA: deraglia il treno Chicago-Seattle, tre le vittime (Di domenica 26 settembre 2021) Grave incidente in USA, tra Chicago e Seattle: un treno della linea ad alta velocità è deragliato mentre attraversava proprio lo stato del Montana, nei pressi della città di Joplin. A dare la notizia è la società Amtrak. incidente in USA: treno Chicago-Seattle deraglia, vittime e feriti Negli Usa un Grave incidente sulla linea Chicago-Seattle: un treno della linea ad alta velocità è deragliato nello stato del Montana. Sono almeno tre le vittime e diversi feriti. A bordo dell’Empire Builder c’erano 147 passeggeri e 13 membri dell’equipaggio. Sono adesso in corso ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 26 settembre 2021)in USA, tra: undella linea ad alta velocità èto mentre attraversava proprio lo stato del Montana, nei pressi della città di Joplin. A dare la notizia è la società Amtrak.in USA:e feriti Negli Usa unsulla linea: undella linea ad alta velocità èto nello stato del Montana. Sono almeno tre lee diversi feriti. A bordo dell’Empire Builder c’erano 147 passeggeri e 13 membri dell’equipaggio. Sono adesso in corso ...

