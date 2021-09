Gran Premio di Russia | vince Hamilton davanti a Verstappen Terzo Sainz

(Di domenica 26 settembre 2021) Lewissu Mercedes ha vinto il Gp di, 15/a prova del Mondiale, conquistando la centesima vittoria in carriera in Formula 1. Secondo sul podio il suo rivale per il titolo, Max Ve ... sul sito.

ROMA - Lewis Hamilton vince ildi Russia di Formula 1 . Il britannico della Mercedes, al successo numero 100 in carriera, si è imposto grazie al diluvio che si è scatenato negli ultimi giri di gara sull'autodromo di ...La Scuderia Ferrari Mission Winnow conquista il suo settimo podio neldi Russia in otto edizioni della corsa. Merito di Carlos Sainz, che ha comandato la corsa nelle prime fasi ed è poi stato bravo ad azzeccare i tempi per fermarsi ai box per montare gomme ...Le parole di Charles Leclerc. Charles Leclerc non ha digerito quanto successo nel finale del Gran Premio di Russia, quando era ancora in lotta per il podio. "C’è stata una disc ...Il team di pasticceri italiani composto da Lorenzo Puca, Massimo Pica e Andrea Restuccia ha vinto a Lione il Campionato mondiale di Pasti9cceria battendo Giappone, Francia, Inghilterra e Svizzera. la ...