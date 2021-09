Gp Russia, vince Hamilton davanti a Verstappen. Ferrari sul podio con Sainz (Di domenica 26 settembre 2021) Sul Mar Nero la gara cambia completamente negli ultimi giri per la pioggia. Norris butta via la gara. Leclerc è quindicesimo Leggi su corriere (Di domenica 26 settembre 2021) Sul Mar Nero la gara cambia completamente negli ultimi giri per la pioggia. Norris butta via la gara. Leclerc è quindicesimo

Advertising

SkySportF1 : Formula 2, GP Russia: Piastri vince la Feature Race e vola via in classifica. I risultati #SkyMotori #F1 #Formula1… - Zicutake : F1, GP Russia: Hamilton vince la gara pazza a Sochi, straordinario Verstappen da ultimo a 2°, Sainz 3° con la Ferra… - messina_oggi : Hamilton fa 100 vittorie in Russia, dietro Verstappen e SainzSOCHI (RUSSIA) (ITALPRESS) - Lewis Hamilton vince un i… - Corriere : Pazzo Gp a Sochi: Hamilton vince davanti a Verstappen. La Ferrari torna sul podio con Sainz - Filo2385Filippo : RT @tvdellosport: ?? LEWIS HAMILTON VINCE IL GP DI SOCHI ?? Il pilota britannico trionfa in #Russia e raggiunge le 100 vittorie in carriera… -