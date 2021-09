GP Russia: Hamilton quota 100, Verstappen che gara! (Di domenica 26 settembre 2021) Il GP di Russia al Sochi Autodrom ci regala una gara emozionante. Dopo mille peripezie, Lewis Hamilton riesce finalmente ad ottenere la centesima vittoria in carriera, e riprende pure la testa del mondiale. Ma Max Verstappen compie un vero miracolo: partito dal fondo per il cambio di power unit, l’olandese taglia il traguardo in seconda posizione! Niente da fare per Lando Norris, a lungo in testa ma precipitato all’ottavo posto. Carlos Sainz porta la Ferrari sul gradino più basso del podio. Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas, Fernando Alonso, Kimi Raikkonen, Norris, Sergio Perez e George Russell chiudono la top ten. Solo 15esimo Charles Leclerc, anche lui partito dal fondo. Max Verstappen: la strategia dietro il cambio motore GP Russia: cosa succede in gara? Il cielo su Sochi è grigio ma si ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 26 settembre 2021) Il GP dial Sochi Autodrom ci regala una gara emozionante. Dopo mille peripezie, Lewisriesce finalmente ad ottenere la centesima vittoria in carriera, e riprende pure la testa del mondiale. Ma Maxcompie un vero miracolo: partito dal fondo per il cambio di power unit, l’olandese taglia il traguardo in seconda posizione! Niente da fare per Lando Norris, a lungo in testa ma precipitato all’ottavo posto. Carlos Sainz porta la Ferrari sul gradino più basso del podio. Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas, Fernando Alonso, Kimi Raikkonen, Norris, Sergio Perez e George Russell chiudono la top ten. Solo 15esimo Charles Leclerc, anche lui partito dal fondo. Max: la strategia dietro il cambio motore GP: cosa succede in gara? Il cielo su Sochi è grigio ma si ...

SkySportF1 : ?? POOOOOLE POSITION PER NORRIS ?? Hamilton sbaglia, Sainz in prima fila I RISULTATI ? - SkySportF1 : ? LEWIS HAMILTON LEGGENDA, 100 VITTORIE ?? INCREDIBILE rimonta di Max, podio Ferrari I RISULTATI ?… - Eurosport_IT : HAMILTON FA ??! Il pilota britannico con la vittoria nel GP di Russia raggiunge i 100 successi in carriera in Form… - _Sport_Calcio_ : HAMILTON FA ??! Il pilota britannico con la vittoria nel GP di Russia raggiunge i 100 successi in carriera in Formu… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Formula 1, la pioggia stravolge tutto a 10 giri dal termine del Gp di Russia: vince Hamilton, Ferrari terza con Sainz.… -