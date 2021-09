Gp Russia, altra penalità: cambio sull’Alfa Romeo e Giovinazzi perde 5 posizioni (Di domenica 26 settembre 2021) Continua la pioggia di penalità in quel di Sochi sulla griglia di partenza del Gran Premio di Russia 2021, quindicesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Dopo Max Verstappen, Charles Leclerc, Nicholas Latifi e Valtteri Bottas, andrà in penalità infatti anche l’azzurro Antonio Giovinazzi al Gp Russia. Il portacolori dell’Alfa Romeo, eliminato ieri in Q1 durante le qualifiche anche a causa di un testacoda in condizioni di pista bagnata, sarebbe scattato dalla 15ma casella grazie alle penalizzazioni altrui. Il team italo-elvetico ha però deciso nella notte di sostituire il cambio sulla C41 di Giovinazzi, scontando così una sanzione di 5 posizioni sulla griglia odierna.Si tratta di una scelta ponderata, in quanto il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 26 settembre 2021) Continua la pioggia diin quel di Sochi sulla griglia di partenza del Gran Premio di2021, quindicesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Dopo Max Verstappen, Charles Leclerc, Nicholas Latifi e Valtteri Bottas, andrà ininfatti anche l’azzurro Antonioal Gp. Il portacolori dell’Alfa, eliminato ieri in Q1 durante le qualifiche anche a causa di un testacoda in condizioni di pista bagnata, sarebbe scattato dalla 15ma casella grazie alle penalizzazioni altrui. Il team italo-elvetico ha però deciso nella notte di sostituire ilsulla C41 di, scontando così una sanzione di 5sulla griglia odierna.Si tratta di una scelta ponderata, in quanto il ...

Advertising

AscenzoJacopo : (1)About #China????-????#Russia 'Alliance' George Friedman Due potenze per poter essere realmente alleate, devo essere… - comein1specchio : RT @Gabriel_AMDG: @EntropicBazaar @Comemigirano @comein1specchio @VoceIddio Io di non difendo niente guarda. Tanto meno la società odierna.… - spontonc : RT @FUnoAT: #F1 #FUnoAT #RussianGp???? Analisi on board Mercedes: cosa è successo in qualifica a Lewis Hamilton? Il retroscena di un’altra v… - FUnoAT : #F1 #FUnoAT #RussianGp???? Analisi on board Mercedes: cosa è successo in qualifica a Lewis Hamilton? Il retroscena d… - Gabriel_AMDG : @EntropicBazaar @Comemigirano @comein1specchio @VoceIddio Io di non difendo niente guarda. Tanto meno la società od… -

Ultime Notizie dalla rete : Russia altra Formula 1 - GP Russia, la griglia di partenza Vi riportiamo la griglia di partenza del prossimo Gran Premio di Russia, 15° appuntamento del mondiale 2021 di Formula 1. Grazie ad una splendida performance su ... protagonista di un'altra grande ...

MORTO DEAN BERTA VINALES/ Fabrizio denuncia: 'La Federazione gioca con le vite umane' CLASSIFICA FORMULA 1/ Mondiale piloti e costruttori: il grande duello (Gp Russia) La denuncia di ... Poi abbiamo iniziato a lavorare in un'altra direzione con tutto il supporto di Angel e Maverick, ...

Gp Russia, altra penalità: cambio sull'Alfa Romeo e Giovinazzi perde 5 posizioni Metropolitan Magazine Italia Quei bravi ragazzi Abbiamo confrontato il giro dei primi due, Sainz e Norris per renderci conto delle differenze principali. Di fatto Sainz ha, senza volerlo passando in derapata, asciugato e gommato la pista per Norris ...

F1, GP Russia 2021: nuova griglia di partenza dopo la penalizzazione a Bottas. Cos’è cambiato? Sainz 2°, Leclerc 19° Cambia la griglia di partenza del GP di Russia 2021, tappa del Mondiale F1 che andrà in scena oggi pomeriggio (ore 14.00). La Mercedes ha infatti deciso di sostituire alcuni elementi della power unit ...

Vi riportiamo la griglia di partenza del prossimo Gran Premio di, 15° appuntamento del mondiale 2021 di Formula 1. Grazie ad una splendida performance su ... protagonista di un'grande ...CLASSIFICA FORMULA 1/ Mondiale piloti e costruttori: il grande duello (Gp) La denuncia di ... Poi abbiamo iniziato a lavorare in un'direzione con tutto il supporto di Angel e Maverick, ...Abbiamo confrontato il giro dei primi due, Sainz e Norris per renderci conto delle differenze principali. Di fatto Sainz ha, senza volerlo passando in derapata, asciugato e gommato la pista per Norris ...Cambia la griglia di partenza del GP di Russia 2021, tappa del Mondiale F1 che andrà in scena oggi pomeriggio (ore 14.00). La Mercedes ha infatti deciso di sostituire alcuni elementi della power unit ...